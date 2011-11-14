Юлія Тимошенко: Янукович вирішив перекласти на мене свої злочини, скоєні в 90-х роках

…гучні обвинувачення є агонією, істерикою Януковича, який знає, що всі попередні кримінальні справи проти мене розвалилися, виявилися порожнім політичним брудом, і йому в найближчий час, після рішення Європейського суду з прав людини,доведеться випускати мене на свободу.Він містично цього боїться, бо знає, що програє мені президентські вибори в 2015 році та втратить все, що незаконно нажив „непосильною” працею.

Звернення Юлії Тимошенко

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