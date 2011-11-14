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Юлія Тимошенко: Янукович вирішив перекласти на мене свої злочини, скоєні в 90-х роках

Tymoshenko_Yanukovych…гучні обвинувачення є агонією, істерикою Януковича, який знає, що всі попередні кримінальні справи проти мене розвалилися, виявилися порожнім політичним брудом, і йому в найближчий час, після рішення Європейського суду з прав людини,доведеться випускати мене на свободу.Він містично цього боїться, бо знає, що програє мені президентські вибори в 2015 році та втратить все, що незаконно нажив „непосильною” працею.

Звернення Юлії Тимошенко 

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Політв’язням – Нобелівську премію миру

Сергій Грабовський
«Юлія Тимошенко – символ демократії в Україні...  Вона пройшла Майдан, запустила демократичні процеси в країні, опинилася за ґратами як лідер опозиції. Все це робить її гідною Нобелівської премії миру».

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Чи доросли регіонали до рівня школярів?

Олександр Мотиль
shkolar...чи регіонали є школярами? На мій погляд, це надто великий комплімент купці недолугих шахраїв, яким би не завадило пройти курс навчання у дитячому садку. Якщо хочете стати членом клубу, приймайте його правила. Якщо ви не збираєтеся грати за правилами клубу, не вступайте до нього.

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Опозиціонери підписали Угоду про спільні дії для усунення режиму Януковича

Задля повалення антинародного режиму та відновлення справжнього народовладдя – уповноважені представники політичних партій, що входять до Комітету опору диктатурі, пріоритетним завданням на 2012 рік визначають утворення більшості у Верховній Раді України, яка буде спроможна зупинити узурпацію влади, забезпечити захист прав та свобод громадян, відновити європейську інтеграцію, наблизити життя українців до європейських політичних і соціальних стандартів.

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Влада за вказівкою Януковича хоче фізично знищити Тимошенко, - заява фракції «БЮТ-Батьківщина»

...інцидент із втратою свідомості після прийому ліків є актом фізичного знищення лідера опозиції за прямою вказівкою президента Віктора Януковича. Для цього грубо і цинічно використовуються тюремники та медичний персонал, які замість об'єктивного встановлення діагнозу, лікування та чесного інформування про те, що відбувається за стінами в'язниці, за наказом згори розповідають нісенітниці та побрехеньки, приховуючи, що життя лідера опозиції у реальній небезпеці.

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Юлія Тимошенко. Лист диктатору

tymoshenko_niceЯ в нинішній ситуації здатна піднятися над подіями і говорити з державних позицій. Не у своїх особистих інтересах, і не в ваших. А в інтересах країни... не привласнюйте так брутально, нахабно і відкрито державне майно. Марна праця. Рано чи пізно все доведеться повернути, пригадайте хоча б "Криворіжсталь". Держава – це не ваша персональна комора.

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Колеги і донька Тимошенко заявляють, що влада свідомо планує вбити Юлію Тимошенко

prison-art1...цинічні висновки тюремних лікарів, абсурдні виїзні засідання суду – це все рішення, якіспрямовані на вбивство Юлії Тимошенко. Ми переконані, що замовлення на страту іде персонально від Януковича...

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Зараз цей режим уже просто займається катуванням, -донька Тимошенко Євгенія

Ірина Штогрін
Євгенія Карр...вона опинилася там абсолютно несправедливо без якихось доказів її провини. У жодній цивілізованій країні такого б не відбувалося. А те, як вона тримається, і її моральний стан – це доказ того, що вона дійсно дуже сильна, людина сильної волі. Вона лідер.

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Чи можливі санкції ЄС проти України?

Богдана Костюк
Проти держави Україна Рада Європи може застосувати санкції за невиконання її рекомендацій, серед іншого, щодо лікування ув'язненого екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Не виключено, що українську делегацію у ПАРЄ можуть позбавити права голосу...

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Гра Януковича у демократію завершується (європейська преса)

Василь Зілгалов
Європейські оглядачі вважають, що візит міністра закордонних справ Польщі до Києва ще більше відкрив всю награність «проєвропейськості» Президента Віктора Януковича, який, маючи всю повноту влади в країні, зокрема і в парламенті та судочинстві, робить вигляд, що «парламентська більшість чинить перешкоди» європейському курсові Президента.

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У США закликають ігнорувати Януковича та готують свою резолюцію щодо України

Уряд США повинен продовжувати фактичну політику зведення до мінімуму зустрічей на високому рівні з Януковичем. Американські посадовці повинні поінформувати українських, що поки Київ ув'язнює лідерів опозиції та згортає демократію, жодні зустрічі на високому рівні не будуть можливими.

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