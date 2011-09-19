«Донецькі прийомчики в Європі вже не спрацьовують»- Юрій Андрухович

Янукович і команда поводяться, як хуліганистий шкет - спершу нашкодять, наламають дров, а потім чухають потилиці, як це розрулювати.

Український письменник Юрій Андрухович переконаний, що євроінтеграцію України буде відкладено надовго, якщо українська влада не отямиться. Про це він заявив «Політичній Думці», коментуючи заяви європейських політиків стосовно умов підписання угоди між Україною та ЄС про асоціацію.

«Я вже якось казав про те, що в зовнішньополітичній діяльності Янукович і команда поводяться, як хуліганистий шкет -- спершу нашкодять, наламають дров, а потім чухають потилиці, як це розрулювати», - відзначив Андрухович.

Письменник переконаний, що будь-які заяви української влади про готовність України до євроінтеграції уже не сприймаються на Заході.

« До них усе ще не дійшло, що донецькі прийомчики в Європі вже не спрацьовують, вона чудово їх вивчила і знає як облуплених. І тому треба принаймні вчитися, хоча б і на власних помилках. І виправляти ці помилки», - наголошує він.

Андрухович зауважує, що українська влада не очікувала на таку потужну підтримку з боку Заходу ув'язнених нею політичних опонентів.

« Ясна річ, вони не очікували такої однозначної підтримки Заходом українських політув'язнених, думали, що все буде "дипломатичніше", а тут їм валять прямим текстом - ніякої угоди не буде, якщо не отямитеся», -констатує він.

У разі, якщо влада не наважиться невідкладно звільнити Тимошенко та інших опозиціонерів, то євроінтеграцію, за його словами, буде відкладено надовго.

« Тепер вони почали сушити голови, як би з цього вийти з найменшими для себе втратами. Якщо вони все-таки не наважаться привселюдно капітулювати і звільнити Тимошенко та інших, то євроінтеґрацію таки буде "відкладено", що насправді означає надовго поховано», -переконаний Андрухович.

Говорячи про відповідальність нинішніх очільників держави за ситуацію в країні, яка зокрема може спричинити і зрив угоди з ЄС, а відповідно і євроінтеграцію України, то письменник переконаний, що вона неминуча.

«Зрозуміло, що вона неминуче настане лише в разі їхнього усунення від влади. Не хочу скидатися на злого пророка, але чомусь увесь час пригадується фраза кіногероя, старого пірата: "Ті з вас, що залишаться живими, позаздрять мертвим»-, зазначає Андрухович.

Як відомо, комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив у Ялті, що у разі якщо лідерка опозиції Юлія Тимошенко буде засуджена до реального тюремного терміну, то це може стати перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію України і ЄС.

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський також переконаний, що справа проти Тимошенко ускладнить євроінтеграційний процес.

Про необхідність змінювати ситуацію в країні у Ялті заявив також колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Як повідомляє УНІАН, Т.Блер пообіцяв підтримку євроінтеграційних прагнень України після структурних реформ, зокрема у правовій сфері.

Про неможливість поступок з боку Європи у разі, якщо Україна не дотримуватиметься демократичних стандартів у Ялті на щорічному форумі заявив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Раніше з подібними заявами виступили керівники ключових європейських країн, євроструктур та США. За Тимошенко також заступилися авторитетні українські та зарубіжні діячі культури, науковці та інші.