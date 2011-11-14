Зараз цей режим уже просто займається катуванням, -донька Тимошенко Євгенія

Ірина Штогрін...вона опинилася там абсолютно несправедливо без якихось доказів її провини. У жодній цивілізованій країні такого б не відбувалося. А те, як вона тримається, і її моральний стан – це доказ того, що вона дійсно дуже сильна, людина сильної волі. Вона лідер.

Уже 100 днів колишній Прем'єр-міністр України, лідер опозиційної сили БЮТ-«Батьківщина» Юлія Тимошенко перебуває за ґратами. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода її донька Євгенія Карр зауважила, що нинішня влада намагається морально зламати Юлію Тимошенко. Однак Карр висловила упевненість, що цього не станеться, бо її мама «дуже сильна, людина сильної волі».

– Пані Карр, Коли Ви останній раз бачили свою маму?

– Я бачила її у п'ятницю минулого тижня. Сьогодні (інтерв'ю було взяте в п'ятницю, 11 листопада – Р. С.) уже тиждень, як ми не бачилися, тому що мама не може вийти на побачення. Вона зараз не може ходити, перебуває постійно в камері й взагалі не може вставати.

– З нею зустрічався тільки захисник Сергій Власенко чи був ще хтось, хто міг бачити Юлію Тимошенко безпосередньо у камері?

Перший раз в історії СІЗО, в історії взагалі арештів слідчі дії проводяться у самій камері. Це уже перейшло межу всіх принижень і переслідувань. Зараз цей режим уже просто займається катуванням

– Власенко зустрівся з мамою тільки тому, що він є захисником у новій кримінальній справі, слідчі дії щодо якої проводилися просто у камері. Це перший раз в історії СІЗО, в історії взагалі арештів, що слідчі дії проводяться у самій камері. Це уже перейшло межу всіх принижень і переслідувань. Зараз цей режим уже просто займається катуванням. Людина – лежача, хвора, а її допитують просто в камері.

– Чи можу я Вас запитати про те, що Вам сказав Сергій Власенко? Як виглядає зараз Ваша мама? Що вона каже? Як вона почувається? Чи надають їй належну медичну допомогу, щоб її стан покращився?

​​– Звичайно, за ґратами, у в'язниці неможливо отримати нормальну медичну допомогу. Все, що можливо, я так сподіваюсь, робить медичний центр у СІЗО. Вони їй дають якісь знеболювальні, сподіваюся, проводять якусь терапію. Але оскільки особистий лікар не зміг за всі 100 днів після арешту навіть побачитися з Тимошенко, просто взяти якісь прості аналізи, то не можна зараз коментувати взагалі стан її здоров'я. Ми насправді не знаємо, який наразі у Тимошенко стан здоров'я. Наскільки критичний? Що з нею може бути завтра, через годину, через тиждень? Висипання чи утворення, які виникли у неї через тиждень після арешту, залишаються.

– Чи зверталися Ви до цієї комісії, яку організувала Державна пенітенціарна служба? Чи ознайомили вони родину з висновком щодо проблем зі спиною та станом здоров'я Тимошенко?

Комісія не може зійтися у думках, тому що неможливо визначити, якщо не робити знімків, не робити діагностику у певних клінічних умовах. Тому вони можуть тільки обмацати людину і сказати приблизно діагноз. Вони не можуть точно сказати

– Так, звичайно. Комісія, яка проводила якісь дослідження у четвер і до цього, не може зійтися у думках, тому що неможливо визначити, чи це міжхребетна грижа, чи це невралгія, якщо не робити знімків, не робити діагностику у певних клінічних умовах. Тому вони можуть тільки обмацати людину і сказати приблизно діагноз. Вони не можуть точно сказати, тому й розходяться їхні думки.

– А вони не написали у висновку, що Тимошенко треба зробити рентген чи томографію?

– Так! Спочатку так. Але, як коментують наші адвокати, потім просто лікарів із комісії попросили змінити ці приписи і рекомендації.

– І Ви не знаєте, чи розглядається наразі питання про можливість провестия діагностику у закладі, де є необхідне обладнання?

– Я думаю, якщо вони проводять слідчі дії і допити, коли людина нерухома, у камері, то хіба їх хвилює її стан здоров'я й діагноз?

– Державна пенітенціарна служба 5 листопада розповсюдила повідомлення про те, що Юлії Тимошенко стало гірше. Вони сказали, що Тимошенко під час ранкової прогулянки «з власної необережності спровокувала загострення больового синдрому у поперековому відділі хребта, що спричинило порушення функцій ходи». Що ж такого зробила Юлія Тимошенко?

​​– Коли людина перебуває в таких умовах, вона зазнає стресу, це дуже велике нервове навантаження. А у мами й раніше були такі симптоми після стресових ситуацій. У неї починалася така невралгія чи щось таке, я ж не лікар і точно сказати не можу. Але ж мама повинна якось рухатися, ходити. Вона повинна виходити на свіже повітря, щоб хоч якось підтримувати себе у тонусі. Тому прогулянку не можна назвати тим, що загострило біль в спині.

– Тобто Юлія Тимошенко не лазила на якісь драбини чи сходи, не підстрибувала високо, не робила чогось такого, що зазвичай вона не робить?

– Так, звичайно. Вона рухалась, ходила, гуляла, можливо, якісь робила вправи, але це навряд, тому що в неї уже три тижні таке загострення зі спиною. У камері холодно, волого, людина постійно перебуває в стресовому стані, м'язи від холоду напружені – це все, думаю, й призвело до подальшого загострення хвороби.

– Коли Ви зустрічалися з мамою в останній раз чи перед цим, як оцінює сама Юлія Тимошенко умови, в яких перебуває? Вона вважає, що до неї нормально ставляться співробітники слідчого ізолятора?

– Взагалі вона опинилася там абсолютно несправедливо без якихось доказів її провини. І те, що вона там перебуває, – це взагалі ненормально. У жодній цивілізованій країні такого б не відбувалося. А те, як вона тримається, і її моральний стан – це доказ того, що вона дійсно дуже сильна, людина сильної волі. Вона лідер. У неї є своя мета, якій вона віддана, і зараз навіть це її підтримує. Це розуміння того, що в Україні вона потрібна, що зараз просто такий період, коли потрібно зібрати усю силу духу – триматися й не звертати уваги на якісь умови.

Умови – жахливі, нелюдські... (Тимошенко) там перебуває з політичних причин. У неї є місія і є мета. І сподіваюся на те, що її перебування там і таке несправедливе покарання викличуть у подальшому якісь зміни в суспільстві й призведуть до чогось позитивного

Звичайно, умови – жахливі, нелюдські. Я думаю, що не кожен чоловік би витримав такі умови, навіть декілька днів. Але, знаєте, дійсно, такі випробування показують характер людини. Тому що вона знає, що вона там не просто перебуває з якихось причин. Вона там перебуває з політичних причин. У неї є місія і є мета. І сподіваюся на те, що її перебування там і таке несправедливе покарання викличуть у подальшому якісь зміни в суспільстві й призведуть до чогось позитивного. Я сподіваюся, ми сподіваємося як сім'я.

– Тобто мама вам не скаржиться?

– Ні, звичайно, ніколи не дозволяє собі цього.

– Пані Карр, є ось ще таке повідомлення, де Державна пенітенціарна служба стверджує, що до комісії, яка перевіряла фізичний стан Юлії Тимошенко, входили представники Міністерства охорони здоров'я. А потім з'явилася заява про те, що МОЗ спростовує входження фахівців відомства до складу цієї медичної комісії. Що це означає? Як Ви можете це пояснити?

​​– Я не можу цього пояснити. Я знаю, що ми, і я як один із захисників Тимошенко, коли були в суді, неодноразово просили про медичний огляд Тимошенко, про належну медичну допомогу й дозвіл на присутність її лікаря. І я знаю, що тоді збиралася комісія із Міністерства охорони здоров'я, вони приходили. Але мама повинна мати доступ до медичної допомоги, якій вона довіряє. Решту я не можу коментувати. Я просто знаю, що все, що буде відбуватися, чи аналізи, які можуть бути проведені Міністерством, можуть потрапити на стіл слідчому чи в прокуратуру, що буде прямим порушенням її прав.

– Скажіть, будь ласка, якщо стан Вашої матері не покращиться найближчим часом, до яких заходів Ви збираєтеся вдаватися?

Якщо стан здоров'я (Тимошенко) не покращиться, то будемо звертатися в міжнародні організації з захисту прав людини й інституції, які займаються охороною здоров'я і одночасно захистом прав людини

– Я сподіваюся, звичайно, що її стан здоров'я покращиться, тому що все-таки ми будемо домагатися того, щоб провели якусь терапію, щоб її таки оглянув терапевт, мануальний терапевт. Не знаю, що може допомогти в цій ситуації? Але якщо стан здоров'я не покращиться, то будемо звертатися в міжнародні організації з захисту прав людини й інституції, які займаються охороною здоров'я і одночасно захистом прав людини. Звичайно ж, ми розуміємо, що представників цих організацій можуть не допустити в СІЗО, як не допустили навіть членів моніторингового комітету ПАРЄ. Тож будемо робити все можливе для того, щоб не допустити погіршення стану її здоров'я.

– А зв'язок у Вас з Юлією Тимошенко є? У неї є засоби комунікації?

– Ні, лише через адвоката ми можемо передавати інформацію. Коли мама зможе встати і ходити, тоді я зможу з нею побачитися.

– Може, у неї є мобільний телефон? Чи іPad?

– Ні, звичайно. Це неможливо.

– Тобто тільки тоді, коли адвокат зустрічається з нею, Ви можете написати кілька слів?

– Навіть не написати, а просто на словах передати. Там тільки олівець можна, тобто це не практикується.

– Чи можу я запитати, пані Карр, чи змінилася ситуація навколо всіх членів Вашої сім'ї? Чи відчуваєте ви тиск? Чи можете вільно виїжджати з країни і повертатися?

Ми (родина Юлії Тимошенко) відчуваємо на собі тиск, репресії уже протягом 10 років: то більше, то менше

– Так, звичайно ж, ми відчуваємо на собі тиск, репресії уже протягом 10 років: то більше, то менше. Іще тоді, 10 років тому, коли маму заарештували, тоді були реформи в енергетичному секторі – ті ж були сценарії, ті ж гравці. Зараз тільки інші етикетки і ярлики, але по суті те ж саме. Звичайно, оскільки Юлія Тимошенко є справжнім опозиціонером, то ми завжди відчуваємо на собі певний тиск: і прослуховування, й виклики в суд...

Зараз усю нашу сім'ю, навіть мого дідуся, який є інвалідом через те, що його тоді незаконно арештовували і він сидів у СІЗО без суду і слідства і отримав від цього інсульт, теж викликають на допити. Чиниться масований тиск на усіх – співробітників, друзів.

Це просто бажання режиму – морально задушити. Вони сподіваються довести маму до такого стану, щоб уже нічого не хотілося – ні брати участь у виборах, ні у політиці, ні у громадській діяльності. Але це все робиться даремно. Я впевнена – цього ніколи не станеться

І тут не йдеться про закон. Це просто бажання режиму – морально задушити. Вони сподіваються довести маму до такого стану, щоб уже нічого не хотілося – ні брати участь у виборах, ні у політиці, ні у громадській діяльності. Але це все робиться даремно. Я впевнена – цього ніколи не станеться. У нас сім'я не така слабка, і ми не боїмося тиску, тому що немає ніяких законних підстав, щоб звинуватити когось із найближчого оточення Тимошенко

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24388428.html