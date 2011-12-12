Колеги і донька Тимошенко заявляють, що влада свідомо планує вбити Юлію Тимошенко

...цинічні висновки тюремних лікарів, абсурдні виїзні засідання суду – це все рішення, якіспрямовані на вбивство Юлії Тимошенко. Ми переконані, що замовлення на страту іде персонально від Януковича...

Влада свідомо реалізує сценарій вбивстваЮлії Тимошенко у слідчому ізоляторі.

Про це, зокрема, свідчать заяви керівникапенітенціарної служби про те, що Юлію Тимошенко повернуть до звичайної камериСІЗО, оскільки вона «не докладає зусиль для свого одужання», повідомляє сайт БЮТ.

Колеги Юлії Тимошенко наголошують, що у влади відмовили гальма елементарноїпорядності.

«Яких зусиль має докладати для свогоодужання Юлія Тимошенко, якщо вона вже понад місяць не встає з ліжка, а отримуєтільки знеболювальні, та й то нерегулярно? Яким дивним чином може одужати хворажінка без діагнозу, без ліків і навіть без лікаря, якому вона довіряє?», - запитуютьоднопартійці Тимошенко і наголошують, щоотримати належне лікування Юлія Тимошенко зможе лише в умовах стаціонаруспеціалізованого медичного закладу поза межами СІЗО,що підтверджено висновками незалежних медиків.

В усіх інших випадках, на думку членів «Батьківщини»,виникають серйозні підозри в намаганні фізичного знищення лідера опозиції.

«Подібні заяви керівництва пенітенціарноїслужби, цинічні висновки тюремних лікарів, абсурдні виїзні засідання суду – цевсе рішення, які спрямовані на вбивство Юлії Тимошенко. Ми переконані, щозамовлення на страту іде персонально від Януковича», - йдеться у заявісоратників Тимошенко.

БЮТівці наполягають звільнити Тимошенко негайно з-під арешту, оскільки там вона перебуває абсолютно безпідставно.

Напередодні однопартійці Тимошенкозакликали громадян прийти доапеляційного суду відстояти право наборотьбу за свободу.

«Останні події яскраво демонструють: вкраїні немає судочинства, а є лише диктатор - і силові органи, як інструментрепресій. Владі начхати на європейські цінності, про які вони так багатоговорять закордоном. Їм начхати на цінності людські. У них є одна мета -знищити Юлію Тимошенко не лише морально, а й фізично», - цитує заяву партіїсайт БЮТ..

Колеги Тимошенко наголошують, що «нещодавно,всупереч Закону і здоровому глузду, після закритого суду у камері СІЗО, у ЮліїТимошенко повторно забрали волю, і одночасно кожного з українців позбавилиєвропейського майбутнього: високих зарплат, гідних пенсій, якісної медицини,конкурентноспроможної освіти, врешті-решт - можливості безвізових поїздок уЄвропу».

На думку БЮТівців, авторів цього рішення знає всякраїна. «Це президент Янукович, у якого страх перед Тимошенко паралізувавмислення. Це Генеральний прокурор Пшонка та його перший заступник Кузьмін, якіреанімують 15-річні справи, скасовані всіма судами. Це голова СБУХорошковський, який з готовністю піонера обґрунтовує можливість подвійнихарештів та потрійних розстрілів. Це команда нечвоглодів і кіреєвих такнопкодави з Партії регіонів», - зазначають у партії.

Звимогою негайно звільнити Юлію Тимошенко продовжують звертатися до українськоївлади й представники США та ЄС.

Минулоготижня Європейська комісія висловиластурбованість щодо відсутності прозорості судових засідань у справахекс-прем'єра Юлії Тимошенко, які проводяться в СІЗО.

Європейцізауважили, що такі засідання у в'язниці,які проводять з Тимошенко не відповідають судовій практиціЄвропейського суду з прав людини і вкотре закликали українську владу забезпечитисправедливе, неупереджене та прозоре судочинство.

ПрезидентЯнукович при цьому продовжує заявляти, що не впливає на процес судочинства надТимошенко.

ОднопартійціТимошенко називають такі заявицинічними.

АдвокатТимошенко і депутат від БЮТ Сергій Власенко зокрема вважає, що українська влада вчинила з Європоюяк з собакою. Про це він заявив газеті «Комерсант-Україна».

"Президентвчинив із представниками ЄС, приблизно як людина з собакою: спочатку він трясшматком м'яса перед її носом, а потім різко відсмикнув руку зі словами "яж нічого не обіцяв", - цитує депутата видання.

Власенкотакож наголосив, що декриміналізація статті, за якою засудили Тимошенко, був спосіб для влади «вийти з тієї дурноїситуації, яку вона сама створила».

Тим часом колеги і донька Юлії Тимошенко Євгенія Карр заявляють, що уразі, якщо Тимошенко не отримає допомогу, то вона помре..

В інтерв'ю німецькому виданню «Bild», яке цитує «Українськаправда», донька лідерки української опозиції заявила, що боїться за життя матері.

«Вони хочуть убити її ... Вона помре, якщо ніхто їй не допоможе...", -сказала Євгенія.

За її словами, Юлія Тимошенко дужехвора, і вона не отримує необхідної медичної допомоги, страждає від невідомоговисипу на шкірі і майже не може ходити.