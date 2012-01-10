Влада за вказівкою Януковича хоче фізично знищити Тимошенко, - заява фракції «БЮТ-Батьківщина»

...інцидент із втратою свідомості після прийому ліків є актом фізичного знищення лідера опозиції за прямою вказівкою президента Віктора Януковича. Для цього грубо і цинічно використовуються тюремники та медичний персонал, які замість об'єктивного встановлення діагнозу, лікування та чесного інформування про те, що відбувається за стінами в'язниці, за наказом згори розповідають нісенітниці та побрехеньки, приховуючи, що життя лідера опозиції у реальній небезпеці.

У п'ятницю, 6 січня, приблизно о 22.30 Юлія Тимошенко раптово втратила свідомість відразу після прийому ліків, які їй надали працівники колонії у зв'язку із захворюванням на ГРВІ. З такою заявою фракції «БЮТ-Батьківщина» з парламентської трибуни виступив заступник голови фракції Сергій Соболєв.

За його словами, співкамерниця Юлії Тимошенко намагалася викликати допомогу, проте тюремні медики відреагували лише через 20 хвилин, незважаючи на постійний відеонагляд в камері, який, за даними пенітенціарної служби, встановлений для безпеки ув'язнених.

«Остаточно вивести лідера партії «Батьківщина» з критичного стану лікарям вдалося тільки після опівночі. Протягом більше ніж 2 годин тиск у Юлії Тимошенко був катастрофічно низьким і складав 60/40.

О другій годині в ніч на 7 січня був терміново скликаний консиліум, який призначив проведення клінічного обстеження. Саме тому наступного дня Юлію Тимошенко було терміново вивезено до харківської лікарні, де було зроблено інструментальні дослідження (рентген, МРТ, КТ) та взято аналіз кров»,- цитує заяву сайт БЮТ.

Соболєв повідомив, що офіційної відповіді про причини втрати свідомості комісія МОЗ так і не надала, приховавши цей факт та традиційно дезінформувавши громадськість про «задовільний» стан здоров'я Юлії Тимошенко.

У зв'язку з цим лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко подала заяву на ім'я керівництва Качанівської колонії з проханням більше не допускати до неї лікарів, надісланих Міністерством охорони здоров'я.

«Мотивація Юлії Володимирівни очевидна: ті люди, яких надсилає МОЗ, є гестапівськими лікарями. Вони приходять не щоб лікувати, а щоб виконати черговий цинічний наказ влади і відрапортувати про стабільний стан здоров'я Юлії Тимошенко, яку президент Янукович намагається вбити за колючим дротом», - вважають у БЮТ.

«Ми, фракція «БЮТ-Батьківщина», вважаємо, що інцидент із втратою свідомості після прийому ліків є актом фізичного знищення лідера опозиції за прямою вказівкою президента Віктора Януковича. Для цього грубо і цинічно використовуються тюремники та медичний персонал, які замість об'єктивного встановлення діагнозу, лікування та чесного інформування про те, що відбувається за стінами в'язниці, за наказом згори розповідають нісенітниці та побрехеньки, приховуючи, що життя лідера опозиції у реальній небезпец»- йдеться у заяві, яку цитуэ сайт БЮТ.

Фракція також вимагає негайно викликати до Верховної Ради України керівника Пенітенціарної служби для надання пояснень про події, що відбувалися у Качанівській колонії в ніч з 6 на 7 січня та допустити до Тимошенко незалежних медиків, які б реально оцінили стан здоров'я Юлії Тимошенко, визначили причини різкого погіршення стану її здоров'я, встановили діагноз і провели адекватне лікування.

Перший заступник Голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов повідомив, що з'ясувати всі обставини з Тимошенко вдалося захиснику лідера опозиції, народному депутату Сергію Власенку лише сьогодні.

Турчинов не виключає, що лікарі спеціально дали Юлії Тимошенко ліки, які спричинили таку реакцію і призвели до втрати свідомості.

«Ми вважаємо, що саме за колючим дротом, куди керівництво країни заховало лідера опозиції, відбувається вбивство лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко», - заявив він..