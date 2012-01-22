Опозиціонери підписали Угоду про спільні дії для усунення режиму Януковича

Задля повалення антинародного режиму та відновлення справжнього народовладдя – уповноважені представники політичних партій, що входять до Комітету опору диктатурі, пріоритетним завданням на 2012 рік визначають утворення більшості у Верховній Раді України, яка буде спроможна зупинити узурпацію влади, забезпечити захист прав та свобод громадян, відновити європейську інтеграцію, наблизити життя українців до європейських політичних і соціальних стандартів.

У Г О Д А

про спільні дії Об'єднаної опозиції України

Ми, представники українських опозиційних демократичних політичних партій:

враховуючи увесь досвід українського державотворення та усвідомлюючи високу відповідальність перед українським народом,

відстоюючи необхідність повернення країни на демократичний шлях розвитку та забезпечення умов для добробуту і можливостей для самореалізації кожної людини,

наголошуючи на потребі повноцінного забезпечення європейських стандартів свобод і прав громадян та вимагаючи припинити політичні репресії і звільнити лідерів опозиційних партій - Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших політичних в'язнів,

захищаючи конституційне право громадян України на формування органів влади, отже – на вільні і чесні вибори,

у День Соборності України проголошуємо наступне:

Повноцінна реалізація політичних та соціальних прав громадян України неможлива без усунення правлячого режиму Януковича. Вибори до Верховної Ради України у жовтні 2012 року дають нам реальну можливість зробити це конституційним шляхом.

Задля повалення антинародного режиму та відновлення справжнього народовладдя – уповноважені представники політичних партій, що входять до Комітету опору диктатурі, пріоритетним завданням на 2012 рік визначають утворення більшості у Верховній Раді України, яка буде спроможна зупинити узурпацію влади, забезпечити захист прав та свобод громадян, відновити європейську інтеграцію, наблизити життя українців до європейських політичних і соціальних стандартів.

З цією метою опозиційні політичні партії виступають як Об'єднана опозиція та здійснюють спільні дії на загальнонаціональному та місцевому рівнях:

- узгоджують спільні політичні принципи та підходи, з якими виступають на парламентських виборах 2012 року;

- здійснюють скоординовані дії, спрямовані на забезпечення підготовки і проведення чесних виборів народних депутатів України, встановлення їх правдивих результатів, недопущення фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення громадян. Йдеться, зокрема, і про погодження кандидатур членів окружних і дільничних виборчих комісій, спостерігачів, та забезпечення їхньої ефективної роботи;

- формують єдиний список кандидатів у народні депутати України, які балотуватимуться у мажоритарних округах, за принципом – один округ – один кандидат від Об'єднаної опозиції. Визнають базовими вимогами до кандидатів порядність, принциповість, фаховість, громадський авторитет та бездоганну репутацію;

- після перемоги на виборах у 2012 році Об'єднана опозиція утворює парламентську більшість та розпочинає процес формування нової української влади.

Лідери політичних партій–учасниць угоди зобов'язуються забезпечити її безумовне виконання.

Ми наголошуємо, що єдиним опонентом для Об'єднаної опозиції є чинний режим і ті політичні сили, які його уособлюють. Тому ми відмовляємось від публічної взаємної критики та декларуємо принцип взаємоповаги і взаємного непоборювання між усіма опозиційними політичними силами.

З метою консолідації демократичних сил і уникнення розпорошення голосів виборців, закликаємо всіх, хто здатний протистояти режиму Януковича, підтримати нашу ініціативу та діяти спільно.

Тільки разом ми зможемо досягти спільної мети – побудувати справедливу та заможну країну!

Слава Соборній Демократичній Україні!

Джерело: http://byut.com.ua/news/9646.html