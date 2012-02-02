У США закликають ігнорувати Януковича та готують свою резолюцію щодо України

/ 0 User Rating:/ 0

Poor Best

Уряд США повинен продовжувати фактичну політику зведення до мінімуму зустрічей на високому рівні з Януковичем. Американські посадовці повинні поінформувати українських, що поки Київ ув'язнює лідерів опозиції та згортає демократію, жодні зустрічі на високому рівні не будуть можливими.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер закликав свою країну уникати зустрічей з керівництвом України на найвищому рівні.

Про це йдеться у промові колишнього посла США в Україні, з якою він виступив учора перед підкомітетом з європейських справ Комітету закордонних справ Сенату США, повідомляє сайт БЮТ.

«Уряд США повинен продовжувати фактичну політику зведення до мінімуму зустрічей на високому рівні з Януковичем. Американські посадовці повинні поінформувати українських, що поки Київ ув'язнює лідерів опозиції та згортає демократію, жодні зустрічі на високому рівні не будуть можливими», -сказав він.

За його словами, такий підхід не означає замороження зв'язків: «Нормальна дипломатична співпраця повинна продовжуватись на більшості рівнів. Мішенню має стати найвище керівництво у Києві, тобто ті, хто несе відповідальність за демократичний регрес України».

Окрім цього, Пайфер запропонував посадовцям США та ЄС «провести консультації щодо запровадження списків українських громадян, яким буде відмовлено у візах до Сполучених Штатів та держав-членів ЄС».

«Навіть загроза цього може стати потужним месиджем для Києва та серйозно вплинути на президента Януковича й еліти навколо нього», - сказав він.

Стівен Пайфер також підкреслив, що якщо Україна зацікавлена ​​в інтеграції з Європейським Союзом, вона повинна відповідати західним нормам.

"Якщо Україна справді хоче приєднатись до Європи, тоді її керівництво повинно прийняти демократичні цінності, що превалюють в Європі. Якщо воно не готове їх запровадити, як тоді Європа та Захід зможуть інтегрувати Україну?" - сказав він.

За словами колишнього посла, «Сполучені Штати та Європейський Союз повинні знайти ефективні шляхи, щоб пояснити Януковичу, що він не зможе провадити більш авторитарний курс всередині України без наслідків для відносин Києва із Заходом».

Державний секретар США Гілларі Клінтон своєю чергою висловила занепокоєння через справу Юлії Тимошенко.

Про це повідомила донька Юлії Тимошенко Євгенія після участі у Національному молитовному сніданку з Президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні.

«Я сиділа за одним столом з Гілларі Клінтон перед трибуною, де знаходилися спікери сніданку. Ми поговорили стосовно справи моєї мами. Я подякувала Держсекретарю США за підтримку та лист, який вона написала моїй мамі», - цитує доньку Тимошенко сайт БЮТ.

За її словами, Гілларі Клінтон наголосила, що вона «дуже стурбована, співчуває та хоче допомогти».

«Пані Клінтон сказала, що Державний департамент посилить тиск на режим Януковича та застосує нові дії, нові інструменти для того, щоб вирішити цю кризу та для того, щоб влада припинила політичні переслідування», - підкреслила Євгенія Тимошенко.

Крім того, донька лідера опозиції передала Держсекретарю США лист від своєї матері, в якому Юлія Тимошенко висловила подяку Гілларі Клінтон за підтримку та виклала своє бачення розвитку політичної ситуації в Україні.

Як відомо,цими днями Євгенія Тимошенко знаходиться з візитом в США, в рамках якого 1 лютого вона взяла участь у слуханнях підкомітету з європейських справ Комітету закордонних справ Сенату США щодо України.

Заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря, який разом з донькою Тимошенко перебуває у США також заявляє, що Конгрес США готує резолюцію з вимогою звільнити Юлію Тимошенко.

«Зараз США готують проект резолюції по Україні. В ній вперше пропонується застосувати до України термін, який до цього часу застосовувався тільки по відношенню до Білорусії – це наявність в Україні політв'язнів», - сказав він.

«Також пропонується негайно звільнити Юлію Тимошенко та інших ув'язнених опозиціонерів», - зазначив Григорій Немиря, додавши, що ця резолюція пропонується для прийняття Палатою Представників Конгресу США.

За його словами, це свідчить про те, що уряд США намагається домогтися від Януковича реалізації тих обіцянок, які він давав західним лідерам.

В рамках візиту Григорій Немиря та Євгенія Тимошенко зустрілися із заступником Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вільямом Бернсом та провели ряд зустрічей в Білому домі в Раді нацбезпеки США.

За матеріалами сайту БЮТ(http://byut.com.ua/)