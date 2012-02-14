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Гра Януковича у демократію завершується (європейська преса)
Василь Зілгалов
Європейські оглядачі вважають, що візит міністра закордонних справ Польщі до Києва ще більше відкрив всю награність «проєвропейськості» Президента Віктора Януковича, який, маючи всю повноту влади в країні, зокрема і в парламенті та судочинстві, робить вигляд, що «парламентська більшість чинить перешкоди» європейському курсові Президента.
Газети також інформують про приїзд західних лікарів до України з метою обстеження стану здоров'я Юлії Тимошенко та про нову судову справу проти лідера української опозиції, тепер вже в американському суді. Британський професійний боксер надважкої ваги африканського походження Дерек Чісора, який має зустрітися в поєдинку в німецькому Мюнхені в суботу з чемпіоном світу у найпрестижнішій версії WBCукраїнцем Віталієм Кличком, заявив напередодні бою, що він шанує свого суперника, але переможе його навіть у присутності 15 тисяч прихильників українського чемпіона.
Оглядач Neue Zurcher Zeitung Рудольф Герман вважає, що візит польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського до Києва минулого тижня і його переговори з Президентом України Віктором Януковичем не додали оптимізму у достатності політичної волі з боку влади Києва щодо її послідовного проєвропейського курсу. Стан юстиції в Україні, справа Юлії Тимошенко й надалі не спонукають ЄС до готовності підписати широку угоду з Україною. Автор називає «грою» нібито незгоду парламентської більшості в Києві щодо зміни кримінального характеру так званої «статті Тимошенко», норми ще радянського часу, (ст. 365 Кримінального кодексу), за якою лідер опозиції отримала 7 років ув'язнення. Рудольф Герман наголошує, що фактично влада Януковича, котру він зосередив у своїх руках за останні 2 роки, так і не виконала до нині жодної з вимог Європи щодо удосконалення кримінального законодавства та забезпечення вільної участі Юлії Тимошенко й інших заарештованих опозиціонерів у політичному житті та парламентських виборах в Україні восени 2012 року. «За 2 роки, після того, як було взято контроль над президентським офісом у Києві, Янукович зібрав у своїх руках всі гілки влади в країні. І якщо нині він представляє себе главою держави, котрий хоче вести її до ЄС, а парламент нібито йому у цьому заважає, то це виглядає не дуже правдиво. До нині Партія регіонів, його власна політична сила, робила все, що він забажав для себе. Якщо ж «стаття Тимошенко» залишається незмінною, то це можна інтерпретувати лише так, що це – воля самого Віктора Януковича», – резюмує Рудольф Герман. Автор вважає, що кредит довір'я до Януковича з боку Заходу фактично вичерпаний і «європейський курс Києва під загрозою».
Чеська IDnes інформує, що західні медики прибули до України з метою обстеження стану здоров'я Юлії Тимошенко в ув'язненні під Харковом. Цим, разом із представниками українського Міністерства охорони здоров'я та в'язничним лікарем, займуться німецький фахівець-невролог, канадські – кардіолог, гінеколог і фізіотерапевт, який має досвід у галузі токсикології. Міжнародний консиліум лікарів зібрався після того, як прихильники та рідні Тимошенко не раз заявляли, що влада Віктора Януковича має на меті «вбити Юлію Тимошенко». Видання з Праги також повідомило, що Тимошенко отримала повідомлення з окружного суду Нью-Йорка, де американська фірма Universal Trading & Investment Co. вимагає від колишнього українського прем'єра повернути суму в понад 18 мільйонів доларів, котру американський суд присудив Тимошенко до виплати ще у 2005 році. Ця сума відшкодування пов'язана з діяльністю «Єдиних енергетичних систем України», фірми, якою Юлія Тимошенко керувала у 90-і роки.
Британська The Guardian інформує, що британський професійний боксер надважкої ваги Дерек Чісора заявив про свою готовність до суботнього чемпіонського бою у німецькому Мюнхені з чемпіоном світу у найпрестижніший суперважкій категорії за версією WBC, українцем Віталієм Кличком. Чісора вважає, що Віталій сильніший за свого молодшого брата Володимира, чемпіона у трьох суперважких категоріях (IBF,WBO,WBA), і їхній бій увечері 18 лютого буде важким та видовищним. «Більшість хлопців були переможені Віталієм раніше, аніж вони ступили на поміст рингу. У них тряслися від страху ноги. Але я готовий, стимульований», – зауважив Чісора. «Віталій не любить відступати на рингу, – каже він. – Я повинен його атакувати і нав'язати боротьбу і травмувати, ранити його». Чісора вважає, що він переможе Віталія перед 15-тисячним натовпом його прихильників у Мюнхені суботнього вечора наприкінці цього тижня.
Джерело: http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24483844.html