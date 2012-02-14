Гра Януковича у демократію завершується (європейська преса)

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Poor Best

Василь ЗілгаловЄвропейські оглядачі вважають, що візит міністра закордонних справ Польщі до Києва ще більше відкрив всю награність «проєвропейськості» Президента Віктора Януковича, який, маючи всю повноту влади в країні, зокрема і в парламенті та судочинстві, робить вигляд, що «парламентська більшість чинить перешкоди» європейському курсові Президента.

Газети також інформують про приїзд західних лікарів до України з метою обстеження стану здоров'я Юлії Тимошенко та про нову судову справу проти лідера української опозиції, тепер вже в американському суді. Британський професійний боксер надважкої ваги африканського походження Дерек Чісора, який має зустрітися в поєдинку в німецькому Мюнхені в суботу з чемпіоном світу у найпрестижнішій версії WBCукраїнцем Віталієм Кличком, заявив напередодні бою, що він шанує свого суперника, але переможе його навіть у присутності 15 тисяч прихильників українського чемпіона.

Оглядач Neue Zurcher Zeitung Рудольф Герман вважає, що візит польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського до Києва минулого тижня і його переговори з Президентом України Віктором Януковичем не додали оптимізму у достатності політичної волі з боку влади Києва щодо її послідовного проєвропейського курсу. Стан юстиції в Україні, справа Юлії Тимошенко й надалі не спонукають ЄС до готовності підписати широку угоду з Україною. Автор називає «грою» нібито незгоду парламентської більшості в Києві щодо зміни кримінального характеру так званої «статті Тимошенко», норми ще радянського часу, (ст. 365 Кримінального кодексу), за якою лідер опозиції отримала 7 років ув'язнення. Рудольф Герман наголошує, що фактично влада Януковича, котру він зосередив у своїх руках за останні 2 роки, так і не виконала до нині жодної з вимог Європи щодо удосконалення кримінального законодавства та забезпечення вільної участі Юлії Тимошенко й інших заарештованих опозиціонерів у політичному житті та парламентських виборах в Україні восени 2012 року. «За 2 роки, після того, як було взято контроль над президентським офісом у Києві, Янукович зібрав у своїх руках всі гілки влади в країні. І якщо нині він представляє себе главою держави, котрий хоче вести її до ЄС, а парламент нібито йому у цьому заважає, то це виглядає не дуже правдиво. До нині Партія регіонів, його власна політична сила, робила все, що він забажав для себе. Якщо ж «стаття Тимошенко» залишається незмінною, то це можна інтерпретувати лише так, що це – воля самого Віктора Януковича», – резюмує Рудольф Герман. Автор вважає, що кредит довір'я до Януковича з боку Заходу фактично вичерпаний і «європейський курс Києва під загрозою».

Чеська IDnes інформує, що західні медики прибули до України з метою обстеження стану здоров'я Юлії Тимошенко в ув'язненні під Харковом. Цим, разом із представниками українського Міністерства охорони здоров'я та в'язничним лікарем, займуться німецький фахівець-невролог, канадські – кардіолог, гінеколог і фізіотерапевт, який має досвід у галузі токсикології. Міжнародний консиліум лікарів зібрався після того, як прихильники та рідні Тимошенко не раз заявляли, що влада Віктора Януковича має на меті «вбити Юлію Тимошенко». Видання з Праги також повідомило, що Тимошенко отримала повідомлення з окружного суду Нью-Йорка, де американська фірма Universal Trading & Investment Co. вимагає від колишнього українського прем'єра повернути суму в понад 18 мільйонів доларів, котру американський суд присудив Тимошенко до виплати ще у 2005 році. Ця сума відшкодування пов'язана з діяльністю «Єдиних енергетичних систем України», фірми, якою Юлія Тимошенко керувала у 90-і роки.

Британська The Guardian інформує, що британський професійний боксер надважкої ваги Дерек Чісора заявив про свою готовність до суботнього чемпіонського бою у німецькому Мюнхені з чемпіоном світу у найпрестижніший суперважкій категорії за версією WBC, українцем Віталієм Кличком. Чісора вважає, що Віталій сильніший за свого молодшого брата Володимира, чемпіона у трьох суперважких категоріях (IBF,WBO,WBA), і їхній бій увечері 18 лютого буде важким та видовищним. «Більшість хлопців були переможені Віталієм раніше, аніж вони ступили на поміст рингу. У них тряслися від страху ноги. Але я готовий, стимульований», – зауважив Чісора. «Віталій не любить відступати на рингу, – каже він. – Я повинен його атакувати і нав'язати боротьбу і травмувати, ранити його». Чісора вважає, що він переможе Віталія перед 15-тисячним натовпом його прихильників у Мюнхені суботнього вечора наприкінці цього тижня.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24483844.html