Чи можливі санкції ЄС проти України?

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Богдана КостюкПроти держави Україна Рада Європи може застосувати санкції за невиконання її рекомендацій, серед іншого, щодо лікування ув'язненого екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Не виключено, що українську делегацію у ПАРЄ можуть позбавити права голосу...Проти держави Україна Рада Європи може застосувати санкції за невиконання її рекомендацій, серед іншого, щодо лікування ув'язненого екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Не виключено, що українську делегацію у ПАРЄ можуть позбавити права голосу, вважає співголова Української Гельсінської групи з прав людини Євген Захаров. Щоправда, він скептично ставиться до можливості введення санкцій проти окремих українських політиків та чиновників.

Як повідомив Радіо Свобода Євген Захаров, на сьогодні для оголошення санкцій проти окремих чиновників та політиків України Євросоюз не має достатніх правових важелів – хіба що не буде підписана та ратифікована Угода про асоціацію між Україною та ЄС, зазначає Захаров.

Якщо казати про Євросоюз, – він ще не підписав Угоду про асоціацію з Україною

Євген Захаров

«Інституції ЄС, такі як Європейська комісія, не мають відповідних мандатів, – каже він. – Тим більше, якщо казати про Євросоюз, – він ще не підписав Угоду про асоціацію з Україною. Я думаю, не буде підписувати і далі! Вочевидь, парафування цього документа, заплановане на 30 березня, відбудеться, після чого процес знову буде загальмовано».

З правозахисником погоджуються і більшість українських експертів, серед яких політологи, економісти та фінансисти: адже українські політики, чиновники, бізнесмени охоче вкладають інвестиції в економіку ЄС, котрий перебуває у кризі. А отже, як зазначає директор Інституту української політики Костянтин Бондаренко, за нинішньої економічної ситуації в ЄС навряд чи олігархам, чи провідним політикам із України доводиться очікувати на якісь санкції від Брюсселя найближчим часом, тим більше що усередині Євросоюзу є політичні та ділові групи впливу на запровадження санкцій проти українців.

Подивімось на ситуацію усередині Євросоюзу: там нині переважають економічні інтереси

Костянтин Бондаренко

«Подивімось на ситуацію усередині Євросоюзу: там нині переважають економічні інтереси. Присутнє також бажання до переговорного процесу: у ці дні в Сеулі на міжнародній конференції відбулися зустрічі керівників ЄС та України. Ми виходимо на парафування, а далі підписання та ратифікації Угоди про асоціацію «Україна – ЄС». Тому, я думаю, що це все не більше ніж спекуляції окремих політиків в Україні», – сказав Радіо Свобода Костянтин Бондаренко.

Меценати із складною «кредитною історією»

Економічні інтереси ЄС чітко пов'язані з неможливістю на офіційному рівні визнати прихід до влади в Україні диктатора, каже економіст Володимир Лановий. За його словами, для запровадження санкцій потрібні підстави, наприклад, визнання чинної влади у Києві авторитарною, яка порушує засадничі права і свободи громадян. При цьому експерт нагадує: чимало українських бізнесменів, політиків, та і державних чиновників інвестують в європейську економіку.

Обмеження, які вчиняє нинішній уряд у Києві, є вибірковими, адресними. Вони стосуються окремих політиків, окремих бізнесменів

Володимир Лановий

«Поки що важко тлумачити ситуацію в Україні таким чином, що тут має місце авторитаризм, це доволі складне питання у міжнародному праві. Обмеження, які вчиняє нинішній уряд у Києві, є вибірковими, адресними. Вони стосуються окремих політиків, окремих бізнесменів», – каже Лановий.

До того ж, серед українських олігархів із сумнівною «кредитною (діловою) історією» чимало тих, хто фінансує освітні, наукові, мистецькі проекти у Євросоюзі. Так, у британських медіа доволі часто згадують українського мільярдера Дмитра Фірташа, за кошти якого у Кембриджі працює кафедра україністики, а ім'я бізнесмена і мецената Віктора Пінчука пов'язують із підтримкою сучасного мистецтва у світі та з боротьбою з поширенням ВІЛ/СНІДу в Україні.

Французькі таблоїди пишуть про розкішні апартаменти, які купляють українські олігархи на Заході, та про вельми вільну поведінку багатьох студентів престижних університетів «Старого світу», які походять із заможних родин з України, нагадують експерти Центру політичного аналізу Києво-Могилянської академії.

Конкретні фінансові санкції проти окремих українців

Щоправда, якщо антидемократичні тенденції в Україні будуть посилюватись, а чинна влада збагачуватиметься за рахунок використання різноманітних корупційних схем – нерви можуть не витримати і у брюссельських чиновників. Як зазначив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, санкції проти окремих бізнесменів та політиків з боку ЄС можуть бути застосовані, тим більше що ні для кого не секрет, що заможні українці виводять капітал з України.

Коли інформація по відповідним каналам щодо рахунків та їхніх власників потрапляє у компетентні європейські органи, там лише залишається віддати команду – і все, санкції пішли!

Олександр Сугоняко

«Якщо політик, бізнесмен або державний службовець (чиновник) має рахунки у західних банках, то чому ні? Цілком можливі санкції! Тим більше, що в ЄС вступили у дію зміни до законодавства про «чистоту кредитних історій». Тож коли інформація по відповідним каналам щодо рахунків та їхніх власників потрапляє у компетентні європейські органи, там лише залишається віддати команду – і все, санкції пішли!» – наголошує Сугоняко.

Експерти зауважують: після парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, для підписання та ратифікації цього документа Київ буде змушений або повернутись до демократичних цінностей, або забути про підписання та ратифікацію угоди.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24530541.html